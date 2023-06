• Risco de fechamento da usina Candiota 3 pode fazer com que vários trabalhadores busquem opção por Plano de Demissão Voluntária.

• Cadeia da construção civil será beneficiada pelo aumento do teto do Minha Casa Minha Vida, afirma diretor do Sinduscon//RS. Com a proposta, Ricardo Prada acredita na ampliação de mais empregos diretos e indiretos no setor