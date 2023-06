Chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira

Parte do Rio Grande do Sul ainda se recupera dos estragos causados pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado na madrugada da última sexta-feira (16). Enquanto isso, a semana começou com o amanhecer mais frio do ano. Segundo a MetSul Meteorologia, 19 municípios anotaram marcas abaixo de zero na madrugada e no amanhecer desta segunda-feira (19). Já nesta terça-feira (20), após mais um amanhecer congelante, a temperatura vai se elevar ao longo do dia e a chuva deve voltar ao território gaúcho.

As massas de ar frio ainda estarão presentes no território com previsão de um amanhecer de baixas temperaturas. As menores marcas deverão ocorrer em trechos de maior altitude na Metade Norte do Estado e em partes da Campanha e do Sul, também há risco de geada na Serra.

A MetSul Meteorologia indicou que a manhã desta segunda-feira foi o auge deste episódio de frio. Em São José dos Ausentes, a mínima registrada foi de - 6,0°C. Já nos próximos dias, a tendência é de que ocorra a elevação da temperatura, o que vai proporcionar, naturalmente, a volta da chuva ao Estado.

No Sul e Oeste, a umidade estará elevada com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura a tarde sobe gradativamente e oscila entre os 18ºC e os 20°C. Nesta terça (20), a chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul e alcança cidades do Norte do Estado. A expectativa é de que a precipitação ocorra no final da tarde e chegue a 12mm. O volume mais considerável está previsto para a quarta-feira (21), quando deve chegar aos 18mm.

Entretanto, ainda faz muito frio em grande parte do Estado. De acordo com a MetSul, as mínimas devem ficar ao redor de -2ºC a -1ºC nos Campos de Cima da Serra. Na Grande Porto Alegre pode fazer 4ºC a 5ºC em alguns pontos, enquanto na Capital a mínima deve descer a 5ºC ou 6ºC na zona Sul e no extremo Leste da cidade.