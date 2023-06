Rio Grande do Sul tem amanhecer com temperaturas baixas nesta terça-feira

A massa de ar frio ainda estará presente no Rio Grande do Sul com previsão de um amanhecer de baixas temperaturas nesta terça-feira (20). As menores marcas deverão ocorrer em trechos de maior altitude da Metade Norte do Estado e em partes da Campanha e do Sul. As informações são da Metsul Meteorologia.

Há risco de geada na Serra. No Sul e Oeste a umidade estará elevada com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. Eventualmente chove forte. A temperatura a tarde sobe gradativamente e oscila entre 18ºC e 20°C. Amanhã a chuva se espalha pelo Estado e alcança as cidades do Norte.

Nesta terça-feira, em Porto Alegre, o sol predomina com previsão de frio no começo da manhã e aquecimento lento à tarde. Na quarta (21), o dia começa com neblina e nevoeiro com expectativa de pancadas de chuva a partir da tarde. Na quinta-feira (22), o tempo fica chuvoso na Capital, mas em geral com baixo acumulado.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

• Máxima: 20°C

• Mínima: 0°C



Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira



• Máxima: 18ºC

• Mínima: 6ºC