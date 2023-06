MPF aponta risco de morte de yanomamis em jornadas para receber benefícios no AM

O MPF (Ministério Público Federal) apontou, em petição encaminhada à Justiça Federal na última quinta-feira (15), insegurança alimentar e risco de morte de indígenas yanomamis que ficam no lado do Amazonas, em razão de deslocamentos forçados para cadastros e saques de benefícios em cidades como Barcelos, no médio rio Negro.

No documento, assinado pelo procurador Fernando Merloto Soave, o MPF pediu que o governo federal seja obrigado a enviar servidores à região em "caráter emergencial", de forma a diminuir a "vulnerabilidade atual dos yanomamis".

A Procuradoria no Amazonas também quer que Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas), Caixa Econômica Federal e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) sejam condenados pela Justiça para adequação das políticas públicas referentes a benefícios sociais, como aposentadorias e Bolsa Família. O MPF já havia movido ação civil pública nesse sentido.

Centenas de yanomamis se deslocam a Barcelos todos os meses, para cadastro e saques de benefícios. As jornadas podem durar até nove dias, pois as viagens são feitas em embarcações com motores de baixíssima potência.

Grupos de indígenas fazem paradas ao longo do percurso, no curso do rio Negro, para alimentação e descanso. Eles também ficam alojados na cidade.

Vídeos encaminhados ao MPF no Amazonas, com registro de destruição de barracas por um temporal (que feriu crianças yanomamis), embasaram o pedido apresentado à Justiça.

A Procuradoria quer que o acesso a benefícios como Bolsa Família e aposentadorias ocorra diretamente nas comunidades, sem a necessidade dos longos deslocamentos forçados. E que os indígenas sejam consultados, dentro do que prevê a convenção número 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho).

A realidade cultural diferenciada de povos indígenas de recente contato deve ser levada em conta pelos órgãos públicos, "contemplando a urgência na adoção das medidas necessárias em face da grave vulnerabilidade atual", afirmou o MPF na petição à Justiça Federal no Amazonas.

O problema se estende a outros indígenas no estado, conforme o MPF, como os hupdahs, yuhupdehs, madiha kulinas e pirahãs.

"Muitas mulheres ficam em Barcelos esperando barco chegar. Essa espera vai completar quatro meses. Homens, mulheres, crianças enfrentam fome. Tem muita gente sofrendo nas ruas, procurando comida", afirmou Valzione Yanomami, que também esteve no MPF.