Frio intenso marca o começo da semana no Rio Grande do Sul

O frio intenso irá marcar o começo da semana no Rio Grande do Sul. O dia começa com céu claro, ar gelado e temperatura negativa em diversas partes do Estado, sobretudo, os trechos de serra. Há potencial para formação de geada. Da tarde para a noite as nuvens aumentam especialmente na Metade Sul. Por outro lado, o quadro é de alerta na bacia dos rios Caí e do Sinos por risco de cheia de médio a grande porte. A temperatura máxima não passa muito de 18°C na maior parte do território gaúcho. Amanhã a instabilidade retorno pelo Oeste.

PORTO ALEGRE

Entre hoje e amanhã o tempo fica firme com sol e frio. Entre a quarta e a quinta as nuvens aumentam e chove. O dia começa com frio intenso e mínima de um dígito. A partir da sexta o tempo volta a ficar seco na região.

Máxima: 17°C

Mínima: 5°C

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 20°C

Mínima: -4°C