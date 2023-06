Cerca de 18 mil gaúchos continuam sem energia na manhã desta segunda-feira

18 pontos sem luz na manhã desta segunda-feira (19), após a passagem do inundações O Rio Grande do Sul segue com(19), após a passagem do ciclone extratropical entre a noite de quinta (15) e a sexta-feira (16) que causou mortes . Equipes da CEEE Grupo Equatorial e RGE trabalham para retomar a energia nas áreas afetadas na Região Metropolitana e no Litoral.

Segundo a CEEE Equatorial, desde o início do ciclone extratropical já foi regularizado o fornecimento de energia para 408 mil unidades consumidoras (97% do total atingido). Nesta segunda, 14 mil clientes estão sem fornecimento na área da companhia. A queda de árvores, inundações e outros problemas dificultam o restabelecimento do serviço. As regiões mais afetadas são a Metropolitana (10 mil) e Litoral Norte (4 mil). Os municípios mais impactados são Porto Alegre, Viamão, Caraá e Santo Antônio da Patrulha.

Na área da concessão da RGE, na manhã desta segunda-feira estão sendo feitos atendimentos individuais, sem volume de clientes desligados. Há 4 mil clientes em pontos alagados, onde ainda não foi possível restabelecer o fornecimento por razões de segurança. Eles estão concentrados em Novo Hamburgo, Taquara, Campo Bom e São Leopoldo.

Canais de comunicação com a CEEE Grupo Equatorial

Site: https://ceee.equatorialenergia.com.br/

Tel.: 0800 721 2333;

Para falta de energia, SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia;

Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos).

Canais de comunicação com a RGE

SMS: Envie mensagem com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.

WhatsApp: (51) 9 9955.0002

Site: www.rge-rs.com.br

App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

Call Center: 0800 970 0900.