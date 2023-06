Sônia da Rosa anuncia saída da Secretaria Municipal de Educação

pedido de exoneração da secretária municipal de Educação, Sônia da Rosa. Interinamente, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) será comandada pelo vice-prefeito, que coordena o Comitê Gestor Operacional da Educação, até a definição do novo titular da pasta. As informações são da Prefeitura de Porto Alegre.



Em meio a uma polêmica sobre supostas irregularidades na Smed O prefeito Sebastião Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes receberam neste domingo (18) o. Interinamente, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) será comandada pelo vice-prefeito, que coordena o Comitê Gestor Operacional da Educação, até a definição do novo titular da pasta. As informações são da Prefeitura de Porto Alegre.Em meio a uma polêmica sobre, a agora ex-secretária afirmou via redes sociais que "todo o investimento (materiais e equipamentos) foi executado com responsabilidade, considerando o número de alunos da rede municipal. Não houve desperdício de dinheiro público". Ela também afirmou solicitar seu afastamento do cargo para que as apurações possam ocorrer com "serenidade e transparência", e exaltou os objetivos do projeto pedagógico e dos programas estruturantes desenvolvidos para qualificar a educação na rede municipal.

Melo afirma que respeita a decisão da secretária e agradece o empenho no cargo. “Inovar no ensino público é um desafio gigantesco, que passa por quebra de paradigmas. Mas nós temos a convicção de que o aluno da periferia deve ter a mesma oportunidade que estudantes da rede particular, com acesso a tecnologia para uma educação verdadeiramente libertadora e um futuro promissor. E essa transformação pedagógica que começou em Porto Alegre deve-se muito à dedicação da Sônia, que trouxe três décadas de experiência para repensarmos os processos de aprendizagem e melhorar resultados que historicamente não correspondem ao que nossas crianças e jovens merecem”, afirmou Melo em comunicado.



A prefeitura atua por intermédio do Comitê Gestor Operacional da Educação para adotar providências a fim de garantir a destinação final dos materiais didáticos e equipamentos tecnológicos adquiridos para uso de alunos e professores.