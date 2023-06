Milhares ainda estão sem luz no RS por causa de ciclone

Quase 37 mil clientes ainda estão sem luz no Rio Grande do Sul neste domingo (18) devido ao ciclone extratropical que atingiu o Estado na noite de quinta (15) e madrugada de sexta-feira (16). Segundo último boletim da CEEE Equatorial, cerca de 31 mil consumidores ainda estão sem luz em todo o Estado. As regiões mais afetadas são Metropolitana (23 mil consumidores) e Litoral Norte (6 mil). Os municípios mais impactados são Porto Alegre, Alvorada, Caraá, Palmares do Sul e Santo Antônio da Patrulha. Já a RGE informou, em boletim também atualizado neste domingo, que 6,8 mil clientes também estão sem energia elétrica, concentrados principalmente na região do Vale dos Sinos, Canoas e Gravataí.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos seguintes canais de comunicação da CEEE Equatorial:



- Site: https://ceee.equatorialenergia.com.br/

- Tel.: 0800 721 2333;

- Para falta de energia, SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia;

- Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos).



Em caso de falta de energia chame a RGE através de um dos canais de atendimento:



-SMS: Envie mensagem com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.

-WhatsApp: (51) 9 9955.0002

-Site: www.rge-rs.com.br

-App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

-Call Center: 0800 970 0900