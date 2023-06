Defesa Civil do RS confirma mais uma vítima e número de mortos em função do ciclone sobe para 13

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, no início da tarde deste domingo (18), mais uma morte em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o Estado na noite de quinta (15) e na madrugada de sexta-feira (16) e provocou fortes chuvas e ventos. Ao total, são 13 mortos, 3.713 pessoas desabrigadas e 697 desalojadas. No início da manhã, outra morte havia sido confirmada. As duas vítimas fatais foram encontradas em Caraá.