Rio dos Sinos se eleva e famílias começam a ser retiradas de áreas de inundação

Na manhã do domingo (18), a Defesa Civil de São Leopoldo verificou que o nível do Rio dos Sinos, na régua do Serviço Geológico do Brasil (ANA/CPRM), localizada na rua da Praia, chegou na marca de 5,16m. A elevação é lenta, de aproximadamente 2cm/h. Com isso foi ativado o protocolo de alarme e iniciado o processo de remoção de famílias de locais onde a água pode atingir as casas.







As áreas que ficam na macha de inundação estão localizadas nas ruas da Praia (Rio dos Sinos); das Camélias (Pinheiro); Alberto Ramos (Feitoria); Frederico Meyer (Feitoria); Carlos Bier (Feitoria); Pottenstein (Feitoria); Otto Daudt (Feitoria), e Eugênio Emílio Dias (Feitoria).