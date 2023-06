CEEE Equatorial informa que 59 mil pessoas ainda estão sem energia no RS

*Atualizada às 22h20min*

Os impactos no abastecimento de energia por causa do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na noite de quinta-feira (15) ainda são sentidos neste sábado (17). A CEEE Equatorial informou que 59 mil clientes ainda estão sem energia em suas áreas de concessão. As regiões mais afetadas são a Metropolitana (42 mil) e Litoral Norte (14 mil), e os municípios mais afetados são Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Caraá, Palmares do Sul e Santo Antônio da Patrulha. Houve uma queda em comparação com o balanço do meio da tarde, que apontava 75 mil unidades sem luz na Região Metropolitana e 20 mil no Litoral Norte, que, junto a outros pontos afetados, somavam 98 mil.

De acordo com a CEEE Equatorial, os prazos para a solução das ocorrências dependem da complexidade de cada caso, pois envolvem diferentes serviços, como deslocamento e acesso, que podem ser dificultados por alagamentos ou dificuldade de trânsito decorrentes do temporal.