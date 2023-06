Manoelito Savaris, presidente do MTG, morre aos 67 anos

O presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) , Manoelito Carlos Savaris, morreu na madrugada deste sábado (17). Ele tinha 67 anos e lutava contra um câncer. Natural de Casca/RS, Savaris, que era oficial da Reserva da Brigada Militar e bacharel em História, estava em seu nono mandato à frente da entidade.

Savaris deixa a esposa, Odila Paese Savaris, três filhos, Tiago, Tomás e Alina, e quatro netos. O velório ocorre neste sábado no Memorial São José, em Caxias do Sul, na Serra, entre as 8h e meia-noite. No domingo (18), está marcada missa de corpo presente às 9h. O sepultamento será em Bento Gonçalves

Escritor, pesquisador e historiador, Savaris é autor de vários livros, entre eles “Rio Grande do Sul: história e Identidade” e “Manual de Tradicionalismo Gaúcho”, ambos publicados pelo MTG. Foi patrão do CTG Heróis Farroupilhas e do CTG Campo dos Bugres, ambos de Caxias do Sul, coordenou a 25ª RT em 1996 e 1997; foi vice-presidente de Administração do MTG, em 1999 e 2000 ao lado de Jayr Lima.

Savaris também presidiu o já extinto Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF), de 2007 a 2010; e a Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha (CBTG), em 2012 e 2013. "Liderança incontestável, sempre chamou para si as grandes responsabilidades e decisões, independentemente do tipo de pressão que exercesse, buscando sempre resolver as questões dentro dos regulamentos em vigor", diz nota divulgada pelo MTG.