Primeiro Arraiá da Redenção será realizado neste domingo

O Parque Farroupilha receberá a primeira edição do Arraiá da Redenção neste domingo (18). O evento, que tem apoio da prefeitura de Porto Alegre, ocorre das 10h às 22h. Licenciada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), a atividade reúne mais de 200 expositores e traz atrações como artesanato, gastronomia, cervejarias, feira de vinil, oficinas, espaço kids, além de shows de bandas e artistas locais.

Para a secretária da SMDET, Júlia Evangelista Tavares, os festejos juninos são mais uma possibilidade de renda para os profissionais da economia criativa e empreendedores. “Queremos que o Arraiá da Redenção ocorra todos os anos para reforçar a economia e o desenvolvimento da cidade”, reforçou Júlia.



Nas áreas centrais do Parque, além das tradicionais decorações do dia de São João, serão realizadas duas ações sociais. Uma é a arrecadação de cobertores e agasalhos e outra, uma campanha de vacinação contra a gripe, com a presença da Unidade Móvel da Saúde.



Outro destaque da festa junina será uma fogueira luminosa, montada próxima ao espelho d’água. O “Arraiá da Redenção”, que é uma iniciativa do Coletivo POA e da prefeitura do Parque da Redenção, também conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.