Melo vistoria áreas afetadas pelo temporal no Extremo-Sul de Porto Alegre

Uma das regiões mais atingidas pelo temporal da madrugada, o Extremo-Sul de Porto Alegre foi visitado pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) no fim da tarde desta sexta-feira (16). Ele conversou com moradores do Túnel Verde, no bairro Ponta Grossa, da Juca Batista e de Belém Novo. O vice-prefeito Ricardo Gomes (PL) acompanhou as vistorias.



Em diversas regiões da cidade, o principal problema é a falta de água. A situação é complicada, conforme o prefeito, porque o restabelecimento dos serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) depende do retorno do fornecimento de energia elétrica. Melo esteve também no Ginásio do Demhab, no bairro Santana, por volta das 18h. O local recebe famílias desalojadas pelo temporal, inclusive 19 moradores do Beco da Morte, no Morro Santana, que foram removidos preventivamente da área de alto risco.

No fim da tarde de sexta-feira (16) o Centro Integrado de Porto Alegre (Ceic) atendia 30 novos chamados. Desde o início do temporal, ainda na quinta-feira (15) o órgão monitorou 137 atendimentos em toda a cidade.



Servidores da Defesa Civil continuam acompanhando a situação e percorrendo as áreas de risco. A previsão é que o tempo permaneça instável nas próximas horas na Capital e Região Metropolitana, com melhora no fim de semana. Em caso de emergência, os moradores devem ligar para 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros). A Defesa Civil contabilizou 50 ocorrências atendidas até as 18h.



Serviços Urbanos

A Secretaria de Serviços Urbanos recebeu 340 ocorrências envolvendo árvores e galhos caídos durante a sexta-feira (16). As equipes estão atuando nas ruas para minimizar os danos.



Saúde

Ficaram fechadas dez unidades de saúde na tarde desta sexta-feira: Morro dos Sargentos, Lami, Paulo Viaro, Esperança Cordeiro, Vila Elizabeth, Ilha da Pintada, Ipanema, Farrapos, Ponta Grossa e Jardim das Palmeiras.



Acolhimento

Até 18h desta sexta-feira, cerca de 40 pessoas estavam abrigadas no Ginásio do Demhab, no bairro Santana, sendo 19 delas oriundas do Morro Santana.



Trânsito

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atendeu 202 ocorrências até 18h desta sexta-feira, das quais 68 bloqueios totais de vias públicas ocasionadas por queda de árvores, postes ou acúmulo de água em razão do temporal que atingiu a Capital. A Zona Sul e a Zona Norte são as regiões mais afetadas.



No período entre 18h de quinta-feira (15) e 15h desta sexta-feira (16), foram atendidos ainda dez sinistros de trânsito com vítimas e outros 25 com apenas danos materiais, além de 153 chamados de obstáculos na via e 31 pontos de atenção devido ao acúmulo de água ou alagamento nas ruas.



Em relação aos semáforos, também até as 18h a EPTC registrava 63 ocorrências, das quais 29 já haviam sido finalizadas, outras 28 foram encaminhadas para a CEEE em razão da falta de energia e seis seguem em atendimento.