Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 10 a 16 de junho

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 10 e 16 de junho de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Porto Alegre passa a ter mais de 20 voos ao exterior por semana com seis aéreasNovidades indicam uma retomada do fluxo de passageiros nas rotas ao exterior. Matéria: Patrícia Comunello. Foto: Fraport/Divulgação/JC.2. Ex-pedreiro é eleito o melhor pizzaiolo do Brasil e consolida marca que vende mais de 30 mil pizzas por mêsO empreendedor representará o Brasil na etapa mundial do concurso, que acontecerá em Las Vegas. Matéria: Estfany Soares (GeraçãoE). Foto: Divulgação/JC.3. LISTA: 10 restaurantes em Porto Alegre para celebrar o Dia dos NamoradosGeraçãoE preparou uma lista com opções para os casais aproveitarem a data. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Instagram/Reprodução/JC.4. Peruano comanda restaurante em Porto Alegre com happy hour de drinks típicosO La Taverna 416 reflete a tradição do Peru no cardápio e no ambiente repleto de referências culturais. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.5. Novidade em Porto Alegre: Rafael Sóbis investe em estúdio de podcast no 4º DistritoCom sala de gravações em conceito aberto, o objetivo é fomentar uma das regiões mais pujantes da Capital. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.