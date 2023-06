Instituto Caldeira orienta pessoas a ficarem em casa devido a inundações no entorno

Com alagamentos em diversas ruas e avenidas, efeito do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul desde a noite dessa quinta-feira (15), um dos principais hubs de inovação de Porto Alegre acabou tendo uma manhã de sexta-feira (16) atípica. A direção recomendou que as pessoas evitassem ir ao local, devido a alagamentos em muitos pontos do entorno.