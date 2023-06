Chuvas devem ser intensas nesta sexta-feira no Norte e Leste do Estado

Um ciclone extratropical que segue em formação, reforça a instabilidade no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (16). A chuva ganha intensidade, sobretudo, em cidades da metade Norte e Leste do Estado. A formação próximo à costa gaúcha pode provocar precipitações de 100 a 150mm. As regiões mais preocupantes são o Nordeste gaúcho, entre os Campos de Cima da Serra e o Llitoral Norte. A Defesa Civil emitiu um alerta de chuvas intensas e rajadas de vento na Capital que dura até o final da manhã de hoje.

A orientação é que a população evite transitar na rua durante este período. O ideal é abrigar-se em local seguro, afastado de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, além de não entrar em alagamentos. Também deve-se evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica. Na Serra, Litoral Norte e Região Metropolitana da Capital há risco de deslizamentos de terra e alagamentos com volumes de chuva em torno de 100mm nesta sexta-feira.

O maior risco na Região Metropolitana é entre o Vale do Sinos e Paranhana, onde chove mais forte e com vento intensificando até a tarde, além de rajadas entre 50km/h e 90km/h. Da tarde para a noite desta sexta, a tendência é que o vento gradualmente diminua à medida que o ciclone extratropical começa a se afastar da costa.

A chuva deve cessar, mas o frio aumenta no final de semana, com mínima de 7°C e máxima de 10°C no sábado, e temperaturas entre os 6°C e os 16°C, respectivamente, no domingo. A previsão é de que no domingo seja registrada geada em grande parte do Estado devido ao avanço de uma massa de ar polar, mas o sol aparecerá.