Avenida Severo Dullius terá bloqueio total em trecho para conclusão da obra

A passagem de veículos na Severo Dullius, na Zona Norte, ficará completamente bloqueada no trecho entre as ruas Lenea Gaelzer e Sérgio Dietrich a partir desta quinta-feira (15), em razão do avanço da obra de ampliação da avenida. O prolongamento da via começa na região do Aeroporto Salgado Filho até a avenida Sertório. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.