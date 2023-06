Hospital de Clínicas de Porto Alegre inaugura novas estruturas de bloco cirúrgico

Mais uma etapa das obras do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) está finalizada. As novas instalações do Bloco Cirúrgico começam a funcionar nesta sexta-feira (16) com a realização do primeiro procedimento na ala. O início das atividades das áreas assistenciais e administrativas de apoio começam a operar de forma parcial na próxima segunda-feira (19) e a pleno a partir do dia 26.

A etapa dá seguimento à ocupação de 11 mil metros quadrados do 2º, 3º e 4º andares do Bloco B, no prédio anexo à edificação principal (localizada na avenida Protásio Alves). “Estamos a ocupação da metade do segundo, do terceiro e quarto pavimentos. A mudança ocorre para uma área bem mais ampla, mais moderna, com facilidades de acesso, conforto e acolhimento aos pacientes”, detalha o diretor-médico do hospital, Brasil Silva Neto.

O dirigente lembra, ainda, que a migração do bloco cirúrgico é a primeira fase de ocupação. Nesta etapa, estarão disponíveis 13 salas e 27 leitos de recuperação. Mas, quando o projeto estiver 100% concluído, serão 40 salas e 112 camas e poltronas de restabelecimento pós-anestésica. Anteriormente localizado no 12º e 13º andar do Bloco A, o antigo bloco cirúrgico funcionou de 27 de abril de 1973 a 9 de junho de 2023, onde foram realizados 1,3 milhão de procedimentos.

Os funcionários dos setores aprimorados também são beneficiados com as melhorias. Viabilizada por parceria firmada junto à Unicred, a reforma garante aos profissionais do setor um ambiente de convivência aprimorado, com refeitório, duas salas de aula, mesas de estudo e três áreas de estar.

Conforme explica a chefe de enfermagem do Bloco Cirúrgico, Rosane da Silva Veiga Pirovano, a modernização dos serviços garante mais precisão nos acompanhamentos e diagnósticos. Uma das atualizações inclui digitalização das medições de sinais vitais, permitindo o compartilhamento das informações em tempo real. As benfeitorias também trazem a maior qualidade e segurança nos processos, pois a edificação passou a contar com fluxo de ar laminar nas salas cirúrgicas, reduzindo o risco de infecções hospitalares.

Além disso, os ambientes mais amplos refinam os processos assistenciais e permitem que espaços próprios sejam dedicados para as áreas de apoio. Entre as inovações, uma das mais comemoradas pela equipe é a sala especial para a utilização das mãos mecânicas que realizam procedimentos minimamente invasivos.

Segundo o adjunto cirúrgico da diretoria médica do HCPA, Oly Corleta, o local exclusivo para o robô proporciona uma maior facilidade para se marcar cirurgias e amplia as possibilidades dos pacientes que necessitam destas intervenções. “Ainda tem a questão do espaço mais amplo, que permite a inclusão de mais um médico no manuseio da máquina, já que ela tem três braços e pode ser utilizada por outro profissional durante a manobra”, detalha o médico.

As obras do Bloco B ficaram prontas em 2019 e a ocupação do local teve início em 2020, com importante papel no atendimento aos pacientes com Covid grave. Para lá foram transferidos, inicialmente, o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), com os novos leitos abertos à época, e a Emergência adulto e pediátrica. Posteriormente, outros andares foram sendo ocupados, movimento que se encerra agora com a migração do Bloco Cirúrgico.