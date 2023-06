Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Tribunal de Contas do Estado dá prazo para que Corsan e Governo se manifestem sobre quebra total do sigilo da privatização. Empresa foi arrematada em leilão pelo grupo Aegea, mas ações judiciais têm barrado a conclusão do negócio.

• Justiça determina penhora da Arena do Grêmio. Valor cobrado é de R$ 226,39 milhões, referente a um investimento em parte da construção do estádio.