Metade Norte do Rio Grande do Sul pode ter chuva nesta quarta-feira

A chuva retorna a Metade Norte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, dia 14 de junho e não se afasta a ocorrência de eventos de forte intensidade. Há risco de granizo devido à atmosfera muito fria ainda. Vai fazer frio nessas áreas com pouca variação térmica. As informações são da Metsul Meteorologia.Já o cenário, por outro lado, será completamente diferente entre a Campanha, o Oeste e a Zona Sul com ar muito seco, dia de céu claro que começa com formação de geada, marcas abaixo de zero e previsão de uma tarde ensolarada e fria. Nas baixadas a temperatura poderá oscilar entre -2ºC a -3ºC. O Rio Grande do Sul terá frio úmido no Norte e frio seco no Sul.O frio perde força em Porto Alegre na medida em que a umidade aumenta nesta quarta-feira, dia 14 de junho. O dia começa mais ensolarado, contudo, as nuvens aumentam a partir da tarde com previsão de chuva. A instabilidade dificulta o aquecimento. O tempo fica chuvoso entre quinta e sexta-feira, dia 16 de junho, com alerta de chuva forte. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feiraMáxima: 16°CMínima: -3°CPorto Alegre – previsão do tempo para quarta-feiraMáxima: 15ºC Mínima: 5ºC