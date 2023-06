Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Reunião busca rumos para recuperar a Cooperativa Piá: encontro em Nova Petrópolis apontou uma dívida estimada em cerca de R$ 260 milhões e falta de matéria-prima para continuar operando.

• Claudio Gastal assume presidência do Badesul com foco em inovação e atração de investimentos. "A ideia é trazer o Badesul para a estratégia do governo", afirmou.