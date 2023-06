Rio Grande do Sul deve ter um amanhecer abaixo de zero em diversas regiões nesta terça-feira

Nesta terça-feira (13), o centro do ar polar atinge o Rio Grande do Sul, com previsão de um amanhecer abaixo de zero. A temperatura irá baixar de zero em diversas regiões com frio típico de inverno no começo do dia. As informações são da Metsul Meteorologia.

O ar seco associado ao vento eleva o risco de formação de geada ampla com intensidade moderada a forte, sobretudo, na Metade Oeste e Sul. A tarde ainda será fria com pouca elevação térmica. Atenção para o retorno da chuva na faixa Norte da tarde para a noite com risco de granizo. Não se descarta precipitação invernal e/ou chuva congelada.

O frio atinge força máxima na Capital nesta terça-feira, dia 13 de junho, com previsão do amanhecer mais frio do ano até agora. A tarde com sol tem elevação lenta da temperatura. A noite poderá ter aumento de nuvens. Amanhã o tempo fica instável e a chuva tende a ficar por aqui até a sexta-feira, dia 16 de junho, com pouca variação térmica.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 15°C

Mínima: -4°C



Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 15ºC

Mínima: 5ºC