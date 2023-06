Assembleia Legislativa debate o Plano Diretor de Xangri-Lá

Desde o ano passado, moradores e veranistas debatem com o poder público a mudança do Plano Diretor da cidade de Xangri-Lá, no Litoral Norte gaúcho. A prefeitura busca a alteração da altura máxima das edificações para até 14 andares, que somam 42 metros, o dobro do permitido atualmente. Em fevereiro, houve um embate entre os apoiadores e críticos da proposta, que causou o adiamento do debate.

A audiência foi proposta pelos deputados Sofia Cavedon, Laura Sito, Jeferson Fernandes, Adão Pretto Filho e Valdeci Oliveira, da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT). Foram convidados para o debate prefeitos e vereadores das cidades litorâneas, associação de moradores, órgãos de engenharia e urbanismo e ONGs ambientais.

Uma crítica à mudança no Plano Diretor de Xangri-Lá é a falta de estrutura que a cidade tem para receber mais moradores. Haveria um impacto urbanístico muito grande, principalmente na questão hídrica. O engenheiro Darci Campani defende o movimento "Xangri-Lá Horizontal" e afirma que a cidade não possui água para acompanhar a expansão urbana. Também há o problema do impacto ambiental, com a construção em locais de preservação ambiental.

"Entendemos que o desenvolvimento adequado é o harmônico, com o menor impacto possível", afirma o deputado Jeferson Fernandes. Atualmente o município de Xangri-Lá conta com alguns condomínios horizontais, grandes casas que juntas aparentam ser um bairro. O presidente da associação dos condomínios fechados da cidade, Everson Almeida, analisa que a proposta de mudança para altura máxima de 42 metros é "absurda e reflexo da falta de gestão".

Como exemplo da flexibilização das normas ambientais em prol do desenvolvimento econômico foram citadas praias de Santa Catarina. Locais como Balneário Camboriú foram considerados impróprios para banho neste verão, e as pessoas que insistiram em entrar nas praias, ficaram doentes. O problema ocorre por vazamento de esgoto e resíduos nas águas. Críticos à mudança no plano diretor temem que o mesmo ocorra no Litoral Norte.

O promotor de Justiça do Ministério Público, Cláudio Ari, participou da audiência pública, que foi realizada de forma híbrida. Ele defende o princípio da participação e controle democrático. "Queremos que o Litoral Norte seja para as pessoas e não para o lucro", ressalta.