Segunda-feira será de frio e tempo firme em Porto Alegre

fim de semana marcado pela chuva e queda nas temperaturas frio e tempo seco em Porto Alegre. A segunda-feira, marcada pelo Dia dos Namorados, será de baixas temperaturas na Capital, segundo informações da Metsul Meteorologia.

O ar seco e frio toma conta do Rio Grande do Sul com expectativa de queda acentuada da temperatura. Em cidades da metade sul, o frio será mais intenso com marcas que poderão baixar de zero em alguns pontos e potencial para formação de geada. Na região norte, o frio será intenso também com previsão de nuvens na divisa com Santa Catarina. Não se afasta chuva esparsa e passageira nessas áreas.

Em Porto Alegre, a segunda-feira terá predomínio de sol. A manhã será gelada, com sol e nuvens. Durante a tarde, a previsão é de tempo mais aberto e pouca elevação térmica. Amanhã o sol predomina. A mínima será de 6ºC e máxima não passa dos 13ºC.