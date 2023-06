Domingo será de frio e chuva em grande parte do RS

Apesar do sábado (10) ter registrado marcas ao redor dos 30ºC no Estado e 26ºC na Capital, com tempo abafado, a massa de ar polar derruba as temperaturas em um domingo chuvoso em grande parte do Rio Grande do Sul, é o que informa a MetSul Metereologia. Em partes da Campanha e zona sul do Estado, a noite de ontem encerrou com marcas entre 8 e 9°C, com chuva forte e constante durante toda a madrugada.Durante o domingo, o ar polar deve se associar ao vento sul, formando um corredor de ar gelado e agravando a sensação de frio ao longo do dia. Como resultado, grande parte das regiões do Estado devem registrar temperaturas entre 15°C e 10ºC, principalmente cidades da Campanha, Zona Sul e serra gaúcha. "A sensação de frio nessas áreas será intensa, com tempo seco e sol na Metade Sul e tempo chuvoso do Centro para o Norte", prevê a MetSul.