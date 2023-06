EPTC realiza palestras sobre combate ao assédio moral e sexual

A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC), por meio da Corregedoria-Geral do Município (CGMUNI) e Ouvidoria-Geral do Município (OGM), em conjunto com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), promove palestras sobre o combate aos assédios moral e sexual. Os encontros, que acontecem nos dias 19 e 20 de junho, no auditório da EPTC, têm como público alvo gestores, pontos focais e ìntegrantes das comissões de sindicâncias da pasta.



As duas temáticas abordadas no evento serão ministradas pelo corregedor-geral, Jader Cavalheiro, pela diretora de Transparência e Cidadania, Adriana Gambino, e pelo corregedor Ricardo Correa Goulart. A servidora responsável pela Ouvidoria Geral do Município de Porto Alegre, Raliska Fonseca Teixeira, dará destaque aos tratamentos e tipos de denúncias e como recebê-las.



Nos encontros, será distribuída a cartilha de combate aos assédios moral e sexual da EPTC.



Mais informações e inscrições pelo link https://bit.ly/palestraeptc.