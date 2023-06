Previsão é de mudança radical da temperatura no Rio Grande do Sul no fim de semana

verão para o inverno em poucas horas, assim será a virada na temperatura com o avanço da frente fria neste final de semana dos gaúchos, conforme prevê a MetSul Meteorologia impacto mais forte e amplo do ar frio ocorrerá a partir de domingo (11). No sábado (10), o tempo seguirá abafado em cidades do Centro, Norte e em parte do Leste no Rio Grande do Sul. Doem poucas horas, assim será a virada na temperatura com o avanço da frente fria neste final de semana dos gaúchos, conforme. A expectativa é que o. Noem cidades do Centro, Norte e em parte do Leste no Rio Grande do Sul.

Com a chegada da instabilidade ao Estado haverá contrastes pelo território gaúcho. Enquanto que o Norte/Noroeste e vales terão máximas ao redor de 25 a 27°C, no Sul e na Campanha a temperatura começa a mudar com temperatura ao redor de 15°C à tarde. Nesse ínterim a temperatura mínima irá ocorrer no turno da noite entre a Zona Sul e a Campanha. Cidades como Bagé, Aceguá, Jaguarão, Pelotas terão a mínima invertida; enquanto que o normal é o dia começar mais frio e depois esquentar, irá ocorrer o inverso.

O sábado tende a ser chuvoso e frio em áreas mais próximas a fronteira com o Uruguai. O vento que irá ingressar do quadrante Sul poderá acentuar a sensação de frio. Por outro lado, o domingo irá marcar a grande virada na temperatura no Estado todo, com previsão de sensação de frio o dia inteiro. Dois aspectos são importantes nessa virada: o primeiro é a grande mudança na máxima de sábado para domingo e o segundo é a tendência de esfriar muito da tarde para a noite.

Em algumas cidades a virada na temperatura poderá ficar ao redor de 15°C comparando as tardes de sábado e de domingo. No Noroeste gaúcho mesmo, a máxima no sábado poderá atingir 27°C enquanto que na tarde de domingo a temperatura não passará de 14°C. Em Caxias do Sul, na Serra gaúcha, a temperatura irá alcançar 24°C na tarde de sábado e apenas 10°C no domingo. Em Porto Alegre e região metropolitana o sábado terá máxima de 27°C e no domingo à tarde a temperatura deverá oscilar ao redor de 15°C.

Com o tempo instável com chuva e vento a sensação térmica será ainda menor. Além disso, o mais impactante será a forma com que o ingresso do ar gelado do quadrante Sul irá derrubar a temperatura ao longo do dia. A projeção é que a temperatura ficará abaixo de 10°C em grande parte do dia em cidades da Campanha, Zona Sul e Serra gaúcha. A sensação de frio nessas áreas será intensa, com tempo seco e sol na Metade Sul e tempo chuvoso do Centro para o Norte. No final da noite de domingo, a temperatura irá baixar os 10°C em grande parte do território gaúcho, com marcas inferiores a 5°C na Metade Sul. Entre Santa Maria, Santana do Livramento, Aceguá, Jaguarão, Caçapava do Sul e Encruzilhada do Sul a noite de domingo poderá terminar com marcas entre 2 e 4°C.