Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 3 a 9 de junho

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 3 e 9 de junho de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

Matéria e foto: Patrícia Comunello (Galeria de Imagens/Minuto Varejo) 1. Navio vira atração ao passar em frente ao Pontal na orla do Guaíba . O terraço do Pontal Shopping com vista completa para a orla do Guaíba, em Porto Alegre.

Matéria e foto: Luciane Medeiros (Site JC) 3. Hard Rock Cafe Porto Alegre anuncia primeiros shows no espaço no Pontal Shopping . O valor do couvert no Hard Rock Cafe é de R$ 25,00 por pessoa em dias de show. Crianças até 12 anos não pagam.

Matéria: Isadora Jacoby (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC 4. Porto Alegre ganha primeiro cat café, onde clientes podem adotar e brincar com os gatos . A proposta do Affogato é viabilizar a adoção dos gatinhos, além de ser um lugar para os amantes de felinos.