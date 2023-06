Novo recurso de segurança da 99 vai mostrar o número de corridas feitas por passageiros

A 99 vai mostrar aos motoristas e motociclistas parceiros, de forma simplificada, quantas viagens o passageiro fez pela plataforma. Durante o período de testes foram realizadas pesquisas com os motoristas parceiros e 95% deles informaram considerar a informação da quantidade de corridas importante para avaliação do perfil do passageiro, junto aos demais dados.

A nova funcionalidade busca aumentar a segurança e melhorar a experiência nas corridas para passageiros e motoristas, porque os condutores tendem a aceitar mais viagens quando possuem mais informações.

A novidade estará disponível em todas as cidades que a 99 está presente, somando-se às mais de 50 funcionalidades de proteção implementadas e que seguem em constante atualização.

Antes, ao receber uma solicitação de corrida, motoristas e motociclistas da plataforma conseguiam visualizar as informações de nota do passageiro, frequência e verificação de documentos. Recentemente, a 99 anunciou um novo recurso que mostra a foto do passageiro assim que o parceiro chegar próximo do local de embarque, permitindo verificar se a pessoa que o espera corresponde àquela que solicitou a viagem.

“Estamos disponibilizando cada vez mais informações sobre a corrida para que os motoristas sempre possam tomar a melhor decisão sobre sua segurança. Reconhecemos a importância de fornecer informações precisas, relevantes e atualizadas para nossos parceiros”, diz Leandro Abecassis, diretor de Produto e Experiência da 99. “Com isso, a qualidade do serviço fica ainda melhor porque os condutores tendem a aceitar mais viagens quando possuem mais informações sobre o passageiro”, afirma.