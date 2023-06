Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Orquídea investe R$ 200 milhões para dobrar produção de biscoitos na Serra. Investimentos iniciados no ano passado permitirão salto para 4 mil toneladas do produto em 2025.

• Em sessão solene realizada na sede do Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz foi empossado como o novo Procurador-Geral de Justiça do Estado. Em seu discurso, prometeu mudanças no MP gaúcho e a intenção de aproximar o ministério da sociedade.