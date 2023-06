Sol deve predominar no Rio Grande do Sul na quarta-feira

Nesta quarta-feira (7), o ar seco ganha força sobre território gaúcho, e propicia tempo firme com sol. O perfil mais seco da atmosfera garante maior amplitude térmica, e a mínima e máxima devem ficar entre 8°C e 28°C.

Nos pontos de maior de altitude, faz um pouco de frio pela manhã. Nevoeiros poderão se formar entre a madrugada e o começo do dia. A tarde será ensolarada e quente para esta época do ano. Em toda a fronteira com o Uruguai, o tempo instável com chuva e menor oscilação térmica.



Em Porto Alegre, o sol predomina após uma manhã que pode ter cerração nos arredores da Capital. A tarde será quente para esta época do ano. No feriado de quinta (8) e sexta-feira (9), o ar seco domina as condições do tempo com maior aquecimento durante as tardes. No fim de semana, a chuva retorna e muda a temperatura. A mínima e a máxima na Capital devem ficar entre 13°C e 26°C.