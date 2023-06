Projeto promove reinserção de apenados por meio do empreendedorismo

A agência Besouro de Fomento Social criou uma iniciativa de reinserção de apenados no mercado de trabalho. A empresa já atua na área de empreendedorismo social desde 2009, até mesmo fora do Brasil. Neste projeto, chamado de ReIntegro, pessoas em regime semi-aberto compõem o público alvo. A iniciativa busca formar apenados para que possam se tornar empreendedores, devido a dificuldade de contratação.

O CEO da agência, Vinicius Lima, conta como surgiu a ideia de um projeto voltado à população penal. "Nasci em uma comunidade e tenho amigos que já passaram pelo socioeducativo ou pelo regime fechado, e acompanhei a dificuldade deles em tentar entrar no mercado de trabalho". O empresário afirma que ainda existe um estigma, essas pessoas ficam marcadas como se não houvesse possibilidade de mudança de comportamento. Então o empreendedorismo se torna a alternativa para que essas pessoas possam ter sua própria renda.

ReIntegro é um projeto piloto em Brasília, dentro do eixo de ressocialização do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Deve ser implementado em todos os estados do País através do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci II). A metodologia utilizada é a By Necessity, da Besouro, que promove a qualificação para poder empreender e assim conseguir independência profissional. "Nosso grande papel, além de munir com educação, é acompanhar e monitorar a evolução dos alunos", afirma Lima.

O objetivo é ensinar para os apenados administração de empresas, baseado em algum conhecimento prévio. "Nós pegamos esse conhecimento empírico da pessoa, e aplicamos de maneira que vire um negócio". O CEO ainda explica que o foco é que o aluno tenha a base da gestão de negócios, com finanças, recursos humanos, comunicação, design, entre outras habilidades. Uma das possibilidades que o aluno do projeto piloto tem é trabalhar em uma gráfica que produz materiais para escolas da rede pública de Brasília. O programa não tem custo para os apenados, e eles recebem um salário garantido pela lei.

