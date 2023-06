Vacina contra o HPV pode prevenir até 90% dos casos de câncer de colo de útero

Uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) mostra que é esperado, entre 2023 e 2025, o registro de 15 novos casos de câncer de colo de útero a cada 100 mil mulheres por ano, fazendo com que ele se torne o terceiro de maior incidência entre a população feminina. Por ano, cerca de 30 mil brasileiros são diagnosticados com algum tipo de tumor que afeta o sistema reprodutor, como o câncer de colo de útero, vagina, canal anal, pênis, além de boca e garganta. A nova vacina contra a infecção pelo papilomavírus humano (HPV) chegou ao Brasil recentemente e está disponível para aplicação na rede privada - clínicas e consultórios. Chamado de Gardasil 9, o imunizante desenvolvido pela farmacêutica MSD oferece proteção contra nove subtipos do vírus - cinco a mais que a vacina aplicada no Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a médica infectologista e diretora médica de Vacinas da MSD, Marina Della Negra, a nova vacina nonavalente contra o HPV, que pode prevenir até 90% dos casos da doença, foi apresentada neste sábado, em Porto Alegre, para mais de 70 profissionais médicos durante evento no Novohotel. "O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil, com 17 mil novos casos estimados para 2023, de acordo com dados do Inca - o que representa um risco de 13 casos a cada 100 mil mulheres", ressalta.

Indicada para meninos e meninas, homens e mulheres de 9 a 45 anos, a imunização protege contra os quatro genótipos já contidos em Gardasil (6, 11, 16 e 18) e contra cinco adicionais (31, 33, 45, 52 e 58). Estudos indicam que esses cinco novos subtipos são responsáveis por um acréscimo de 20% dos casos de câncer de colo de útero (além dos 70% causados pelos quatro subtipos contidos na vacina quadrivalente), sendo os 9 subtipos da vacina responsáveis por 85% dos casos de câncer vaginal.

Segundo Marina, a vacinação contra o HPV é mais efetiva quando ocorre na infância, por induzir a produção de mais anticorpos e garantir a proteção contra o vírus antes do contato com o mesmo, reduzindo, também, a transmissão do vírus. "A vacinação de meninas e meninos contra o HPV é um avanço significativo no caminho para a erradicação do câncer de colo de útero. Há uma geração inteira de mulheres, hoje em idade adulta, que não tiveram acesso à vacina quando adolescentes", ressalta.

Em 2022, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), recomendou aos ginecologistas a indicação da vacina contra o HPV para todas as mulheres adultas, como forma de contribuir com a meta de erradicação do câncer de colo de útero. "Em mulheres até 30 anos, mesmo aquelas que já trataram lesões causadas pelo HPV, estudos clínicos mostraram redução de até 80% no risco de novas lesões ou reinfecções após a vacinação. Em mulheres até 45 anos, também observamos benefícios". Sem a cobertura vacinal, essas mulheres seguem expostas ao risco de novas infecções e do desenvolvimento de lesões cancerígenas, ressalta a médica infectologista.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o câncer do colo do útero é a principal causa de morte entre mulheres na América Latina e no Caribe, sendo responsável por aproximadamente 28 mil óbitos anuais altamente evitáveis na região. A vacina nonavalente contra o HPV já está disponível em clínicas e consultórios particulares de todo o País. O imunizante ainda não se encontra na rede pública de saúde, mas a farmacêutica diz que há "uma conversa com o governo federal" sobre a possibilidade de aquisição do imunizante.