Acampamento Farroupilha: inscrições dos piquetes começam nesta segunda-feira

Os piquetes interessados em participar do Acampamento Farroupilha 2023 no Parque Harmonia devem realizar suas inscrições a partir desta segunda-feira (5) até o dia 13 de junho. É necessário apresentar o alvará 2022, a ata da eleição da patronagem atual e uma cópia impressa do projeto cultural com o tema revolução de 23, no Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Veríssimo, 307, bairro Cidade Baixa), das 9h às 12h e das 13h30 às 18h. Neste ano, a programação será entre os dias 1º a 20 de setembro - a construção dos piquetes inicia-se no mês anterior, em agosto. As informações são da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre."A expectativa é grande pelas inscrições dos piquetes e a apresentação dos projetos culturais que devem mostrar muita criatividade na poesia, música e artes. Também as cirandas escolares devem trazer muitas crianças ao acampamento para conhecer desde cedo os costumes gauchescos", aponta Liliana Cardoso, presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas.“Será um grande evento no qual iremos, mais uma vez, preservar a memória e a história daqueles que nos antecederam. Esta é a maior manifestação cultural do Rio Grande do Sul que gera grande impacto econômico ao município”, ressalta Henry Ventura, secretário municipal de Cultura e Economia Criativa.O Acampamento Farroupilha 2023 será realizado pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), em parceria com a GAM3 Parks.