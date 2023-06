Porto Alegre abre primeiro terrário e em breve terá mais dois

Porto Alegre estreou seu primeiro terrário urbano, pequeno espaço públicos que é transformado em ambiente sustentável para uso comercial. A Capital é considerada pioneira no Brasil neste tipo de projeto, diz a prefeitura. O espaço, aberto neste sábado (3), fica na esquina das ruas Lucas de Oliveira e Neusa Brizola, no bairro Petrópolis.

O terrário tem 215 metros quadrados de área que estava subutilizada. Agora é um ambinete de convivência e com serviço de alimentação.



"Este local estava abandonado, o que prejudicava a comunidade no entorno. Agora, ganhou vida, virou um lugar de convivência e com ações de sustentabilidade", valorizou o prefeito Sebastião Melo, em nota no site da prefeitura.



A implementação, gestão e manutenção do terrário urbano são de responsabilidade do permissionário, como contrapartida para a exploração comercial com atividades ativas. A seleção foi em concorrência pública. Segundo a Secertaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), o valor da outorga é usado na compra e instalação de biodigestores para escolas municipais.



"É um modelo em que permitimos a exploração comercial para utilizar o espaço desde que seja totalmente sustentável", observa Germano Bremm, titular da pasta da Smamus.

O primeiro terrário urbano do país é de responsabilidade da Maçaíx, empresa de comércio de açaí com lojas no Brasil e exterior. A esquina das ruas Lucas de Oliveira e Neusa Brizola foi transformada num espaço com a loja de produtos, equipamentos de ginástica, minirrampa de skate e mesas com tabuleiros de dama e xadrez.



No deque, foram utilizadas madeiras de reflorestamento, autoclavadas, tratadas e certificadas, pergolado e mobiliários urbanos, tintas com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC) e manta de poliéster termofixada.

Também foram instaladas placas solares fotovoltaicas, sistema de reaproveitamento de água da chuva e piso drenante. A calçada atende as exigências de acessibilidade. E foram plantadas árvores nativas do estado. Além disso, a empresa não utilizará plástico na operação. O açaí será servido em potes e embalagens recicláveis ou reutilizáveis.



O segundo terrário urbano de Porto Alegre será entregue à população em julho na esquina das ruas Garibaldi e Frei José Otão, no bairro Bom Fim. A Alegrow, que tem lojas de conveniência em contêiner, será a permissionária.

O terceiro terrário urbano ainda terá edital lançado e é previsto para a avenida Nilo Peçanha, informa a Smamus. Ouras áreas já foram mapeadas para ter as instalações.