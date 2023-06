Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 27 de maio a 2 de junho

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 27 de maio e 2 de junho de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Tuim é eleito o melhor boteco de Porto AlegreO bar, que fica no Centro Histórico da Capital, é pentacampeão do Comida di Buteco. Matéria: GeraçãoE. Foto: Israel Dutra/Comida Di Buteco/Divulgação/JC.2. Franquia especializada em milk-shake chega a Porto Alegre com 35 sabores e borda recheadaCom uma decoração divertida, a Milky Moo aposta em milk-shakes mais densos. Matéria: Estfany Soares (GeraçãoE). Foto: Evandro Oliveira/JC.3. LISTA: 11 lugares para conhecer em ViamãoConfira um passeio por diversas áreas do empreendedorismo de Viamão, indo da gastronomia a negócios ligados ao desenvolvimento pessoal. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Giovanna Sommariva/Especial/JC.4. Hospital Ernesto Dornelles inaugura pronto atendimento oftalmológico 24hO serviço está credenciado a mais de 20 convênios médicos. Matéria: Redação JC. Foto: Isabelle Rieger/JC.5. La Camorra: uma boate especialmente construída na avenida GoetheUm dos ícones boêmios da avenida Goethe na década de 1990, La Camorra marcou, em cinco intensos anos, a memória noturna de Porto Alegre. Matéria: Marcello Campos. Foto: Acervo José Augusto F. Krause/Reprodução/JC.