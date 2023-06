Reforma do Cine Imperial será retomada em julho

Parada desde 2017, a reforma do Cine Imperial será retomada na primeira quinzena de julho. Nesta quinta-feira (1º), houve uma visita ao local de representantes da prefeitura e da Caixa Econômica Federal, responsável pela revitalização do prédio histórico, localizado em frente à Praça da Alfândega.



Ao todo, serão investidos R$ 18,5 milhões na restauração do edifício, que possui 11 andares. A vigência do contrato, assinado em 26 de maio, é de 24 meses.



Uma vez restaurado, o Cine Imperial abrigará uma operação do projeto Caixa Cultural nos três primeiros pavimentos. Tendo em vista que a prefeitura de Porto Alegre é a proprietária do imóvel, os outros oito andares passarão a ser usado pelo executivo municipal. A definição sobre quais estruturas serão instaladas deverá ser anunciada até a finalização das obras.

HISTÓRICO DO CINE IMPERIAL

Inaugurado em 1931, o edifício de 11 andares abrigou por décadas alguns dos principais cinemas de Porto Alegre. O imóvel foi tombado pelo patrimônio histórico municipal em 2004 e teve a sua restauração iniciada em 2007, sendo interrompida em 2011. Outro esforço foi realizado quatro anos depois, mas, em 2017, ocorreu uma nova paralisação. Entre os principais motivos está a descoberta de uma rocha de grandes proporções durante as escavações para a construção do subsolo e do pavimento térreo.