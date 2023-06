Sol e baixas temperaturas dominam o RS nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (1), o tempo seguirá firme com amplas aberturas de sol no Rio Grande do Sul hoje. No começo da manhã o frio estará presente em diversas cidades gaúchas. Nos Campos de cima da serra, a mínima chega perto de zero.

Os nevoeiros poderão atrapalhar a visibilidade em municípios da Metade Leste e Sul entre a madrugada e o começo da manhã. A tarde será de tempo aberto, sem nuvens e aquecimento gradativo que garante sensação térmica muito agradável. O vento predomina calmo de Norte/Noroeste. No Estado, a mínima fica em 1°C e a máxima em 27°C.



Em Porto Alegre, a previsão é de o tempo se manter firme com sol até o fim de semana. Apesar disso, as madrugadas e manhãs de hoje e amanhã ainda poderão ter os nevoeiros, atrapalhando a visibilidade. As tardes serão ensolaradas e muito agradáveis. A instabilidade deve chegar apenas na segunda-feira (5). Na capital, a mínima deve ser de 12°C, e a máxima de 24°C.