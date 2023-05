Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Estaleiro Rio Grande recebe nova demanda de reparo de embarcação enquanto espera retomada da indústria naval. Navio sonda, da companhia Ocyan, está previsto para chegar ao Estado nos próximos dias.

• Rio Grande do Sul sobe para 7ª posição entre os estados mais ágeis na abertura de empresas. Segundo o boletim Mapa das Empresas, do governo federal, tempo médio no RS é de 13 horas.