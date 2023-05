Quarta-feira será de nevoeiro e grande amplitude térmica no Rio grande do Sul

A quarta-feira (31) deve começar com frio e marcas entre 6 e 8°C em cidades da Metade Sul do Rio Grande do Sul. Há potencial para formação de nevoeiros em trechos do Sul e Leste do Estado, com redução de visibilidade no começo da manhã.

Durante a tarde, o tempo fica mais aberto e ensolarado, promovendo maior aquecimento por todas as regiões. Na quinta (1) e na sexta-feira (2) a amplitude térmica aumenta na medida em que o frio segue pela manhã e esquenta mais nas tardes. No Estado, a máxima será de 25°C e a mínima de 4°C.



Em Porto Alegre, há possibilidade de neblina e cerração no começo do dia, com previsão de uma tarde ensolarada e muito agradável. Nos próximos dias o tempo se mantém com o predomínio de sol e a tendência é de a temperatura subir mais no turno das tardes. O vento é calmo de Noroeste. Na Capiutal, as temperaturas ficarão entre 12°C e 24°C.