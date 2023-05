Inscrições em processo seletivo para contratação de profissionais de saúde para Porto Alegre terminam quarta

A prefeitura abriu processo seletivo para contratação temporária de 111 profissionais na área da saúde. O edital foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) do dia 22. As inscrições terminam às 17h da quarta-feira (31) e podem ser feitas pelo link www2.portoalegre.rs.gov.br/concursos.Serão selecionados profissionais de auxiliar de farmácia, técnico em enfermagem, biomédico e médico especialista – pediatria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e reforçar a Operação Inverno. O processo é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, por meio da Diretoria de Seleção e Provimento.