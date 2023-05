Hospital Ernesto Dornelles inaugura pronto atendimento oftalmológico 24h

A partir desta segunda-feira (29), o Hospital Ernesto Dornelles, em parceria com a empresa Sulvision, passa a disponibilizar pronto atendimento oftalmológico 24 horas. Único serviço deste tipo em Porto Alegre (e em todo o Rio Grande do Sul), o local terá atendimento particular e por convênio para demandas de todas as complexidades, desde consultas de refração ocular (prescrição de óculos) até avaliação de traumas oculares, disponibilizando tratamentos clínicos e cirúrgicos resolutivos. A unidade está instalada na mesma estrutura do Serviço de Emergência do HED, com recepção e sala de espera exclusiva para pacientes oftalmológicos.



Para o gestor do Serviço de Emergência do Hospital Ernesto Dornelles, Alexandre Becker, o atendimento irá suprir uma necessidade da Capital. “Por ser um atendimento 24h específico para oftalmologia, os pacientes poderão ser atendidos com mais agilidade, desafogando outras emergências e pronto atendimentos que recebem estes casos. Além disso, temos toda a estrutura hospitalar e cirúrgica para atender os casos mais graves”, diz. É importante salientar que o atendimento não será exclusivo para emergências. O paciente poderá realizar consultas e ter um pronto atendimento oftalmológico fora do horário comercial para resolver questões simples, como a revisão do grau dos óculos.





Flávio Fracaro, sócio-administrador da Sulvision, explica que a existência de um atendimento ágil para problemas corriqueiros também pode trazer benefícios na prevenção de problemas mais complexos. “O paciente que estiver com um desconforto ocular, ardência ou coceira, não precisará ficar aguardando o agendamento de uma consulta. Pode sair do trabalho, por exemplo, e ser atendido no horário que for mais conveniente”, afirma.



Além de atendimento particular, o serviço está credenciado a mais de 20 convênios médicos, entre eles Unimed, Bradesco Saúde, Verte Saúde, Cabergs e IPERGS. O pronto atendimento oftalmológico do HED fica na avenida Ipiranga, nº 1.801, bairro Azenha, no prédio da Emergência. Flávio Fracaro, sócio-administrador da Sulvision, explica que a existência de um atendimento ágil para problemas corriqueiros também pode trazer benefícios na prevenção de problemas mais complexos. “O paciente que estiver com um desconforto ocular, ardência ou coceira, não precisará ficar aguardando o agendamento de uma consulta. Pode sair do trabalho, por exemplo, e ser atendido no horário que for mais conveniente”, afirma.Além de atendimento particular, o serviço está credenciado a mais de, entre eles Unimed, Bradesco Saúde, Verte Saúde, Cabergs e IPERGS. O pronto atendimento oftalmológico do HED fica na, no prédio da Emergência.