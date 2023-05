TRT4 realiza mais uma rodada de negociação com trabalhadores da Corsan

A terceira rodada de negociação sobre a renovação do acordo coletivo dos trabalhadores da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), cuja vigência se encerra no próximo em 31 de julho, será realizada na tarde desta terça-feira (30). Comandada pelo vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), desembargador Ricardo Martins Costa, a sessão pretende encerrar mais um dos obstáculos para a finalização da venda da estatal.

Entre tópicos das normas trabalhistas sobre os quais ainda não se chegou a um consenso, estão a manutenção das cláusulas sociais com o reajustamento correspondente à inflação do período; o estabelecimento de uma garantia provisória no emprego por um período a ser negociado e a conservação das cláusulas normativas aos aposentados envolvendo o plano de saúde.

primeira audiência ocorreu em 27 de abril e a

O processo de privatização da Companhia segue em análise no Tribunal de Contas do Estado (TCE). e a segunda em 19 de maio . Nos encontros anteriores, participaram representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado do Rio Grande do Sul (Sindiágua/RS), do governo do Estado (principal acionista da companhia) e do Consórcio Aegea (vencedor do leilão para aquisição da empresa).

