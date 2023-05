Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Durante passagem pelo Rio Grande do Sul, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, garantiu que a refinaria Alberto Pasqualini (Refap) não será mais vendida. Prates revelou ainda que a estatal analisa investimento de cerca de US$ 250 milhões no complexo de Canoas. • Sétimo maior produtor de carne bovina do País, o Rio Grande do Sul comemorou dois anos como área livre de febre aftosa sem vacinação, o que permite ao Estado disputar mercados. • A reportagem especial do caderno Empresas & Negócios destaca o papel da cultura judaica no comércio gaúcho, em especial da Capital. Saiba mais clicando aqui para acessar a versão para folhear online.