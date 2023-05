Usuários pedem a regulamentação de dispositivos eletrônicos para fumar

Consumidores de dispositivos dletrônicos para fumar, ou vapes, se reuniram na Praça Júlio Mesquita, em Porto Alegre neste domingo (28), com o objetivo de conscientizar o público e autoridades sobre a regulamentação dos produtos no Brasil. O evento, organizado pelo Vapor Aqui, portal especializado em notícias sobre cigarros eletrônicos, em parceria com o Instituto Atlantos, think tank liberal de Porto Alegre, quer promover um debate aberto e embasado sobre a regulamentação dos vapes.

Nesta terça-feira (30), Dia Mundial do Vape, representantes do movimento estarão em Brasília onde vão apresentar à Anvisa cerca de 8 mil assinaturas de apoio à regulamentação.

Desde 2009, o Brasil proíbe o comércio, importação e propaganda de vapes, mas não limita a posse ou uso desses dispositivos, o que cria um mercado ilegal com milhões de consumidores com acesso a produtos que não têm garantia de qualidade ou procedência. Com base em mais de 8 mil estudos publicados em revistas científicas, os defensores da regulamentação defendem que os vaporizadores são um instrumento fundamental para as estratégias de redução de danos para tabagistas.

“A redução de danos, portanto, não é uma estratégia de vitória ou derrota, mas uma escolha informada e pragmática de caminhar em direção a um futuro mais saudável. Vapes, neste sentido, são uma ferramenta potencialmente valiosa”, afirma o presidente do Instituto Atlantos, Leonardo Chagas.

Mais de 80 países, como Inglaterra, Nova Zelândia, Canadá e Suécia, decidiram pela regulação do comércio dos produtos com regras sanitárias adequadas, controlando a cadeia produtiva e oferecendo aos consumidores segurança no uso dos produtos.