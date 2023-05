Demhab realiza mutirão para recadastramento habitacional

O Departamento Municipal de Habitação (Demhab) realiza nesta segunda (29) e terça-feira (30), o primeiro mutirão para atualização do cadastro habitacional do Minha Casa, Minha Vida. A ação ocorre no térreo do Mercado Público, das 9h às 16h. O objetivo do recadastramento é identificar todas as famílias interessadas em atendimento habitacional. Desde o dia 1º de maio, o cadastro está aberto e pode ser realizado de forma on-line através do site do sistema de atualização do Demhab.

Segundo o titular de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, esta é a primeira ação em campo que as equipes do Demhab realizarão de uma série de mutirões. "Percebemos a necessidade, para além do virtual, de estar presencialmente atendendo pessoas que não possuem acesso à internet. Por isso estaremos atendendo no Mercado, que é o coração da cidade, e também vamos estar à disposição para aquelas pessoas que estão com dúvidas a respeito do recadastro", ressaltou.

Os critérios de atendimento habitacional consideram medidas do governo federal por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida e ações específicas implementadas pelo município via participação da Câmara Municipal. A medida provisória do programa está em análise na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

NIS, CPF, documento com foto (digitalizado), entre outros. As subprefeituras das 17 regiões do Orçamento Participativo também estão aptas para auxiliar as famílias que não tenham acesso à internet ou necessitem de algum outro tipo de atendimento. Em caso de dúvidas, a pessoa deve entrar em contato pelos telefones (51) 3289.7291 ou (51) 3289.7293 e pelo e-mail: Para a validação do recadastramento é obrigatório ter. As subprefeituras das 17 regiões dotambém estão aptas para auxiliar as famílias que não tenham acesso à internet ou necessitem de algum outro tipo de atendimento. Em caso de dúvidas, a pessoa deve entrar em contato pelos telefones (51) 3289.7291 ou (51) 3289.7293 e pelo e-mail: [email protected]

Até o momento, 885 pessoas já se recadastraram. O recadastro pode ser realizado até 31 de julho. Após todo o procedimento de atualização do cadastro, o sistema será aberto para novos interessados.