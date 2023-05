Semana começa com predomínio de tempo seco e frio no Rio Grande do Sul

Um sistema de alta pressão atmosférica entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai ingressa a partir desta segunda-feira (29) e domina as condições do tempo no Estado. O ar seco e frio propicia um amanhecer mais frio, com maior impacto na Metade do Sul.

As menores marcas de temperatura deverão ocorrer entre a Zona Sul e a Campanha. Segundo a MetSul Meteorologia, não se descarta a formação de geada isolada. Na Metade Norte, ainda resta umidade com variação de nuvens, com chance de garoa passageira.

A temperatura mínima no Estado fica em torno de 1°C em algumas regiões, subindo um pouco durante a tarde, mas não deve passar de 22°C.

Em Porto Alegre, o mês de maio termina com dias de sol e temperatura amena. Nesta segunda, o amanhecer na Capital terá frio com previsão de uma tarde de sol e nuvens e temperatura agradável. Na terça (30) e na quarta-feira (31) as manhãs terão temperatura dentro da média com tardes de aquecimento gradual.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 22°C

Mínima: 1°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 21°C

Mínima: 10°C