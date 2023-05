Equipes de saúde bucal em Porto Alegre realizam exames para detectar câncer de boca

Nesta quarta-feira (31), os atendimentos nos consultórios odontológicos das unidades de saúde terão enfoque para exames preventivos de câncer de boca, com orientações à população. A iniciativa faz parte da campanha Maio Vermelho e marca o Dia de Luta Contra o Câncer Bucal, em referência ao Dia Mundial sem Tabaco, principal fator de risco para a doença. Também haverá atendimento na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 3868, bairro Rubem Berta, das 9h às 16h, em ação junto com o Sine Municipal.



Ao longo do mês, as equipes intensificaram a avaliação dos pacientes para identificar alterações que possam estar relacionadas ao problema, pois quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. Entre os cuidados estão não fumar, reduzir o uso de bebidas alcoólicas e usar proteção quando houver exposição solar.



Ferida que não cicatriza pode ser um sinal da doença