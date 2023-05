Campanha do Agasalho e do Alimento 2023 começa amanhã em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre lança nesta segunda-feira (29), a Campanha do Agasalho e do Alimento de 2023. O evento será às 15h, no Salão Nobre do Paço Municipal, na Praça Montevidéu, 10, Centro Histórico. A Orquestra Jovem do Instituto Popular de Arte-Educação (IPDAE), da Lomba do Pinheiro, vai se apresentar no lançamento.A campanha é coordenada pelo Gabinete da Primeira-dama, em parceria com o Sesc Mesa Brasil, Defesa Civil e Equipe de Ações Preventivas e Comunitárias da Guarda Municipal. O objetivo é arrecadar roupas de inverno em bom estado de conservação, alimentos, cobertores e produtos de higiene pessoal.